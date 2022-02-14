2022/02/14 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجهولون يقتلون مدنيا وسط مدينة العمارة

ظهرت المقالة مجهولون يغتالون مدنيا وسط مدينة العمارة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يغتالون مدنيا وسط مدينة العمارة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يغتالون مدنيا وسط مدينة العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).