لماذا لم تقم الصين بإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أوكرانيا؟

2022/02/14 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجنبت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، الرد بوضوح على تساؤلات حول سبب عدم إجلاء موظفي سفارتها ومواطنيها من أوكرانيا، على الرغم من مسارعة العديد من الدول باتخاذ تلك الخطوة، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا

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