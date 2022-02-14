أزمة أوكرانيا ترفع الدولار إلى أعلى مستوى

2022/02/14 | 17:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم، مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا.وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تقوم بهذه الخطوة في أي وقت وقد تختلق ذريعة فجأة لشن هجوم، وأكدت أمس تعهدها بالدفاع عن “كل شبر” في أراضي حلف […]

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