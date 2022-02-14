2022/02/14 | 17:22 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسواق بيع الزهور إقبالاً متزايداً في مدينة دهوك احتفالاً بعيد الحب الذي جعل واجهات الأسواق تتوشح باللون الأحمر.

واستوردت تجار الأزهار في دهوك ما لا يقل عن 50000 وردة حمراء بقيمة إجمالية تقدر بـ500000 دولار لتلبية الطلب للمحتفلين بالفالنتاين.

وتحولت المتاجر الواقعة في شمال غرب المدينة إلى مقصد للمحتفلين بهذه المناسبة فيما طغت رائحة الأزهار العطرة على أروقة السوق وأزقته.

وتضم دهوك 35 متجراً لبيع الأزهار، كما يقول كاروان علي، مشيراً في حديث لكوردستان 24 إلى أنه يستورد الأزهار الحمراء منذ سنوات.

ويقول التجار المحليون إن الطلب المحلي على الزهور ارتفع بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، وهو أعلى معدل في تاريخ المدينة مقارنة بالسنوات الماضية.

ويضيف كاروان علي إن هذه الزيادة ترجع إلى الاهتمام والتفهم المتزايد لهذه المناسبة بين المواطنين مع عدم اقتصار شراء الزهور على النساء فقط.

وقال أحمد حسين، وهو مالك متجر لبيع الزهور في حديث لكوردستان 24، إن الأزواج والعشاق أقدموا على شراء الزهور منذ اليومين الماضيين.

وأضاف أنه لم ينم طيلة الليلة الماضية، مشيراً إلى أنه كان منهمكاً برفقة زملائه في تلبية الطلبات المتراكمة لبيع الزهور ومعظمها حمراء.

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