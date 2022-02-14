2022/02/14 | 17:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجندي العراقي ..بدون مأكل ومشرب … جوع وعطش وسط الصحراء ..(فيديو )) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجندي العراقي ..بدون مأكل ومشرب … جوع وعطش وسط الصحراء ..(فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).