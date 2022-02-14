2022/02/14 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة أربيل، الإثنين، اعتقال فتاة سورية بعد سرقتها 6 محال لبيع الذهب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، إنه "بعد ابلاغنا من قبل عدد من المواطنين بأن محلاتهم للصياغة تعرضت للسرقة، قام فريق من شرطة أربيل بمراقبة محال الصياغة وظهر أن فتاة تقوم بهذه السرقات وأنها خلال عملية السرقة قامت مرتين بتغيير ملامحها ولكن بعد المراقبة المستمرة لمدة أقل من شهر تمكنا من اعتقالها".

وأضاف أن "هذه الفتاة اعترفت خلال التحقيق بقيامها بسرقة 15 قطعة ذهب من ستة محال للصياغة في أربيل".

وأشار الى ان "الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة وهي مواطنة سورية وتعيش لوحدها وقامت بتحويل الأموال من سرقات الذهب الى سوريا"، مشيراً إلى أنها "كانت تنوي مغادرة الإقليم قريبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مراقبة مشددة.. شرطة أربيل تطيح بـ’فتاة سورية’ سرقت 6 محال لبيع الذهب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مراقبة مشددة.. شرطة أربيل تطيح بـ’فتاة سورية’ سرقت 6 محال لبيع الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).