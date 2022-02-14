توعدت بالإستجواب.. رئاسة البرلمان توجه طلباً لأمانة بغداد بشأن مدينة الصدر

2022/02/14 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، أمانة بغداد بوضع خطة

خدماتية شاملة لإعمار مدينة الصدر،

فيما توعد بإستجواب الأمانة في حال

تنصلها عن تنفيذ مشاريعها في بغداد

عموماً ومدينة الصدر بالخصو

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