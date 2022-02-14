ألمانيا.. رفع معظم قيود كورونا ابتداءً من 20 آذار

2022/02/14 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا بشكل تدريجي بدءاً من 20 آذار المقبل.وذكرت الحكومة في وثيقة لها، أنّه "بحلول 20 آذار من العام الجاري، سيتمّ رفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بشكل تدريجي"، مشيرة الى أنه "سيتم تحديد شرط فرض التطعيم لدخول أبرز أماكن الحياة الاجتماعية أو الثقافية، فيما ستلغى القواعد التي تشجع الشركات على السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد، الا أن ارتداء الكمامة سيبقى الزامياً في وسائل النقل والأماكن المغلقة". وأشارت الوثيقة الحكومية إلى أنه "سيتم في 4 آذار رفع القيود المفروضة على دخول المطاعم والفنادق وإعادة فتح أبواب النوادي أمام الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو حيازتهم على اختبار نتيجته سلبية"، لافتة الى أنه "سيتم أيضا إلغاء شرط السعة في الصالات الرياضية، ولكن لا يمكن حضور الأحداث الكبرى إلا عند ابراز شهادة التطعيم".

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