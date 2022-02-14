2022/02/14 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، الاثنين، بإغتيال شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاماً وسط محافظة ميسان وقال المصدر، انه “تم اغتيال مواطن يبلغ من العمر ٣١ عاماً قرب مطعم شناشيل بغداد وسط مدينة العمارة”.

ظهرت المقالة اغتيال شاب ثلاثيني وسط ميسان أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال شاب ثلاثيني وسط ميسان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال شاب ثلاثيني وسط ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).