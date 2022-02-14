قادة الإطار يبحثون مع الطالباني ملفي منصب الرئاسة والحكومة

2022/02/14 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث قادة الإطار التنسيقي مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني في بغداد ملفي منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الاتحاد الراحل جلال الطالباني كل من نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، وأكدت مصادر مطلعة ان الاتحاد الوطني الكردستاني ابلغ الاطار انه مايزال متمسك بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

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