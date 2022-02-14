الصحة العراقية: تراجع في إقبال المواطنين على أخذ اللقاحات

2022/02/14 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو الفريق الطبي في وزارة الصحة العراقية ربى فلاح ،اليوم الاثنين، عن تراجع اقبال المواطنين على أخذ لقاحات كورونا.

وحذرت فلاح من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع المواطنين عن أخذ اللقاح وعدم الالتزام بالوقاية الصحية بعد ملاحظتهم تراجع اعداد الاصابات.

وبينت ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا يلعب دورا مهما جدا في الحد من أعراض المرض الشديدة قائلة ان زيادة نسبة الملقحين بالموجة الثالثة أدت إلى انخفاض معدل الإصابات والخروج من الموجة قبل الدخول للموجة الرابعة.

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