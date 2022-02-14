2022/02/14 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف أحد موظفي شركة “غوغل” الأمريكية عن تصميمها لمصباح ذكي، لكنه أشار إلى أنه “لن يكون ‏معروضا خارج حدودها”، لكونه مخصصا لموظفيها فقط.‏ ونشر المصمم في “غوغل”، بن غولد، عبر حسابه على “تويتر” صور المصباح الذكي، الذي يحمل اسم “دي-لايت”.ويتميز المصباح فائق الحداثة بقاعدة دائرية وعمود رفيع يحتوي على ضوء أسطواني، ولونه […]

ظهرت المقالة ‏ ليس مطروحا للبيع..



“غوغل” تبتكر مصباحا ذكيا بخصائص مميزة أولاً على ايرث نيوز.

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