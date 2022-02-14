قادة الإطار يبحثون مع طالباني ملفي منصب الرئاسة والحكومة(بيان)

2022/02/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث قادة الإطار التنسيقي ،اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، مجريات الأوضاع، والمخرج من الأزمة الراهنة، وفق بيان صدر عن الإطار.

وذكر البيان ، أن “قادة الاطار التنسيقي التقوا اليوم قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد”.

واضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ، كما تم استعراض المبادرة السياسية التي طرحها الاطار التنسيقي للخروج من الازمة الراهنة”.

وأكد المجتمعون – وفق البيان – “على ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى الوطنية وايجاد الحلول الرامية لتشكيل حكومة توافقية قادرة على تقديم الخدمات وحفظ الامن والاستقرار في البلاد”.

وحضر الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الاتحاد الراحل جلال الطالباني كل من نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، وأكدت مصادر مطلعة ان الاتحاد الوطني الكردستاني ابلغ الاطار انه مايزال متمسك بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

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