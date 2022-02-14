رفع الكواليس.. المالكي يكشف عن موعد الاتفاق على مرشح رئاسة جمهورية

2022/02/14 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، اليوم الاثنين، موعد الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية بين القوى السياسية كافة، وخصوصاً الكردية – الكردية.وقال المالكي، لـ(بغداد اليوم)، إن "عدم حسم ملف رئاسة الجمهورية، يعرقل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكذلك يعطل التوقيتات الدستورية، كما اننا نتوقع ان حسم هذا الملف سيكون خلال الـ (73) ساعة المقبلة".وبين ان "حل أزمة تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، سيكون من خلال الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح تسوية، وبخلاف ذلك نعتقد الامر سيكون معقد، ولهذا الساعات المقبلة، هي كفيلة بحسم هذا الملف بشكل نهائي".

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