أوكرانيا تنفي اغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني

2022/02/14 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت حكومة أوكرانيا، صحة الأنباء عن إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني وسط مخاوف من تعرضها لـ"غزو روسي".وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم:" أن سماء البلاد لا تزال مفتوحة"، مشيرة إلى:" أن الأنباء عن إغلاقها لا تتوافق مع الواقع".وأضافت الوزارة:" أن إغلاق أجواء البلاد أمام حركة الطيران يمثل حقا سياديا للدولة الأوكرانية، ولم يتم تبني مثل هذا القرار"./ انتهى7

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