2022/02/14 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس نيوز،، الإثنين، السيرة الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية "ريبر أحمد"، والذي جرى ترشيحه بصورة رسمية وفقاً لمصادر من داخل حزب بارزاني.

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وأدناه السيرة الذاتية لريبر أحمد الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

ريبر أحمد خالد - وزير الداخلية

- مواليد 1968

- محل الإقامة : أربيل - بيرمام

- التحصيل الدراسي :

ماجستير في مجال الامن الوطني من جامعة الامن الوطني العراقية في بغداد عام 2007

بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صلاح الدين – أربيل 1997

- خبرات العمل:

عسكريا، رتبته لواء

شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كردستان منذ 2012

عمل كمدير لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كردستان 2005-2012

عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005

- العمل التنظيمي والحزبي

انتخب كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997

ترقى الى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997

اختير كعضو في مكتب شاندر لاعمار كردستان منذ عام 2000

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي عن حزب بارزاني.. من هو ريبر أحمد؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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