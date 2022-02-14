الطلبة يقلب الطاولة على النجف ويفوز بثلاثية

2022/02/14 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة

النجف (1) ـ (3) الطلبة

النجف:

⚽️ ارسن تيري (18) جزاء

الطلبة:

⚽️ محمد جواد (25)

⚽️ محمد زامل (70) جزاء

⚽️ علي خليل (84)

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