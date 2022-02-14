عمليات بغداد تناقش الخطط الأمنية لزيارة الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)

2022/02/14 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاثنين، مؤتمراً أمنياً لمناقشة الخطط

الامنية المتخذة لتأمين الحماية

للزيارة الرجبية.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الفريق الركن قائد عمليات

بغداد

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