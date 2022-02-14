الكشف عن مخرجات اجتماع الوطني الكردستاني مع التنسيقي

2022/02/14 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني،

اليوم الاثنين، عن مخرجات اجتماعه مع

الإطار التنسيقي، في العاصمة بغداد.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "استقبل بافل

جلال طالباني، اليوم في بغداد، وفد

الإطار التنسيقي، ضم

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