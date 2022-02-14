برلماني يعلق على مطالبة القضاء الأعلى بتعديل الدستور

2022/02/14 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو مجلس النواب عارف عبد الجليل، الاثنين، أن طلب القضاء العراقي بتغيير بعض المواد الدستورية جاء من باب المسؤولية القانونية لإصدار أحكام تتوافق مع الدستور العراقي.وقال عبد الجليل لوكالة / المعلومة /، إن “طلب القضاء العراقي من مجلس النواب بتغيير بعض المواد في الدستور سبقته طلبات كثيرة من القانونين والباحثين […]

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