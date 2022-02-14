2022/02/14 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتحار شابة بشنق نفسها داخل منزلها بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، في حالة هي الثالثة من نوعها خلال ساعات.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “شابة من تولد عام ١٩٩٢ اقدمت على الانتحار بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) ضمن منطقة الاورفلي في مدينة الصدر”.واضاف المصدر أن […]

ظهرت المقالة في عيد الحب..



ثالث حالة انتحار تسجلها بغداد خلال ساعات أولاً على ايرث نيوز.

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