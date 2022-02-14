الديمقراطي يقدّم مرشحاً جديداً لرئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 18:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جيل الشباب في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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