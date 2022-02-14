اول محافظة عراقية تطلق حملة “الابار الامنة” وتهدد بإغلاق فوري

2022/02/14 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى أعلن مسؤول حكومي، الاثنين، اطلاق حملة الابار الامنة لاول مرة في البلاد.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـوكالة / المعلومة /، ان “بعقوبة اول مدينة عراقية بدأت بتطبيق فعلي لحملة الابار الامنة والتي من خلالها يتم التاكد من عدم وجود اي ابار متروكة في المناطق والاحياء والتي تشكل خطر على حياة الاطفال […]

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