غارات واجتياح متعدد الجبهات.. كيف سيحدث الغزو الروسي المحتمل حسب تقييم الاستخبارات الأمريكية؟

2022/02/14 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يسود الهدوء العاصمة الأوكرانية كييف، ترى الولايات المتحدة أن التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا يتزايد.وتشير أحدث المعلومات الاستخبارية الأمريكية إلى أن روسيا تواصل حشد القوات المحيطة بأوكرانيا استعدادًا لعمل عسكري محتمل هذا الأسبوع.

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