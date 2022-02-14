2022/02/14 | 18:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ في خطوة تمثل اعتراضا على استمرار بريطانيا في إدارتها لأرخبيل شاغوس، رفع سفير موريشيوس لدى الأمم المتحدة، جاغديش كونجول، علم بلاده فوق جزيرة بيروس بانهوس المرجانية.وغنى المسؤولون في موريشيوس النشيد الوطني لبلادهم، ورفعت سارية تحمل علمهم، في حفل أقيم يوم الاثنين.ونقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن كونجول قوله: “نقوم بعمل رمزي لرفع العلم كما […]

ظهرت المقالة دولة صغيرة تتحدى بريطانيا على مجموعة جزر أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة صغيرة تتحدى بريطانيا على مجموعة جزر) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة صغيرة تتحدى بريطانيا على مجموعة جزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).