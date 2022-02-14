بينيت في المنامة..

2022/02/14 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أبرمت اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

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