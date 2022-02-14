2022/02/14 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) السيرة الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي الجديد لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) ان "رئيس جمهورية العراق الجديد ريبر احمد بارزاني والذي يتولى حاليا منصب وزير داخلية اقليم كردستان ومن جيل الشباب في الحزب الديموقراطي الكردستاني".

ويذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت استبعاد هوشيار زيباري، وإيقاف إجراءات ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تنشر السيرة الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي الجديد لمنصب رئيس جمهورية العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تنشر السيرة الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي الجديد لمنصب رئيس جمهورية العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).