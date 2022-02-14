الحشد الشعبي يلاحق اهدافا لداعش في المناطق الزراعية شمال شرق بعقوبة

2022/02/14 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت مفارز قتالية من الحشد الشعبي بعمليات تمشيط في ملاحقة اهداف لداعش في مناطق زراعية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر في اعلام الحشد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مفارز قتالية نفذت عمليات تمشيط مباغتة لمناطق زراعية تقع في تلال حمرين وشمال قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة لتعقب خلايا داعش الارهابي.واضاف ان عمليات التمشيط تاتي لتامين قواطع المسؤولية الامنية ودرء مخاطر الارهاب والكشف عن المناطق الزراعية لمنع انشاء مضافات لداعش ./انتهى

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