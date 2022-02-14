الكاظمي يشيد بجهود منتسبي الدفاع المدني لتادية واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية/موسع

2022/02/14 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، منتسباً بالدفاع المدني قام بعمل بطولي بإنقاذ طفلة من حادثة حريق في منطقة الشعب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء:" ان الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، المنتسب في الدفاع المدني المفوض (كاظم رحمة عذاب) الذي تمكن الأسبوع الماضي من إنقاذ طفلة بعمر ثلاث سنوات من حريق التهم منزل عائلتها في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، حيث بقيت عالقةً بمفردها في المنزل الذي التهمته النيران".وأشاد الكاظمي بشجاعة منتسب الدفاع المدني البطل، وتمكنه من إنقاذ الطفلة التي تتمتع الآن بصحة جيدة ووجّه بتكريمه.وأثنى على جهود منتسبي الدفاع المدني وهم يؤدون واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية.وحضر اللقاء مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان./انتهى7

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