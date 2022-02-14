من هو ريبر أحمد؟.. السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي عن حزب بارزاني

2022/02/14 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، السيرة

الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي

الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية

العراقية "ريبر أحمد"، والذي جرى ترشيحه

اليوم الاثنين، بصورة رسمية وفقاً

لمصادر من داخل حزب بارزاني.

و

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