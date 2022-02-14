الديمقراطي الكردستاني يقدّم مرشحاً جديداً لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير

الداخلية في الإقليم، ريبر أحمد،

مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك غداة اقصاء مرشح الحزب

هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من

المحكمة الاتحادية التي قضت بأن

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