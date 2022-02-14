سان جرمان: نيمار جاهز لمواجهة ريال مدريد وراموس يغيب

2022/02/14 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، جاهزية جناحه الأيسر نيمار لمباراة الفريق أمام ريال مدريد في دور 16 بدوري أبطال أوروبا، فيما أكد غياب مدافعه سيرجيو راموس.وقال النادي في بيان رسمي أن نجمه البرازيلي نيمار الغائب عن الملاعب منذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، جاهز لخوض القمة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني، غداً الثلاثاء، على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.وأكد النادي أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس هو الوحيد الذي سيغيب عن مواجهة فريقه السابق بسبب إصابة في ربلة الساق.وكان المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو أبدى بعد الفوز على رين في الدوري (1- صفر) في الدوري المحلي الجمعة، تفاؤله بشأن فرص "عودة نيمار إلى الملاعب".وأصيب نيمار (30 عاما) في المباراة ضد سانت إتيان في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشارك صباح الاثنين في الدقائق 15 الأولى من التدريبات المفتوحة لوسائل الإعلام.وكانت بداية موسم النجم السابق لبرشلونة الاسباني خجولة على غرار زميليه في خط الهجوم الارجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، واكتفى نيمار بتسجيل ثلاثة اهداف في 14 مباراة.ويعود أيضا الى تشكيلة سان جرمان الاسباني أندير هيريرا بعد تعافيه من اصابة عضلية في الفخذ، فيما يغيب القائد السابق للنادي الملكي راموس بسبب اصابة في ربلة الساق.ولم يحدد سان جرمان موعد عودة راموس واكتفى بالقول، "ستتم إعادة تقييم إصابته في غضون أسبوع".

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