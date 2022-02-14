إصابة زوجة الأمير تشارلز بكورونا

2022/02/14 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن مكتب كاميلا دوقة كورنوال اليوم الاثنين إصابتها الدوقة بكوفيد-19، بعد أربعة أيام من تأكيد إصابة زوجها الأمير تشارلز بالفيروس.وأضاف المكتب أن كاميلا تخضع لعزل ذاتي، كما أن تشارلز يخضع بدوره للعزل منذ ظهور نتيجة اختباره الإيجابية يوم الخميس .وتلقى كل من تشارلز (73 عاما) وكاميلا (74 عاما) جرعات كاملة من […]

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