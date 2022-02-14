مذكّرات الأمير هاري تكشف حقيقة مشاعره تجاه زوجة والده

2022/02/14 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقريراً أكّدت من خلاله أنّ مذكّرات الأمير هاري التي ستُنشر في وقت لاحق من هذا العام، ستكشف مشاعره الحقيقيّة تجاه زوجة والده كاميلا باركر.وصرّح أصدقاء مقرّبون من الأمير هاري عن قلق العائلة الملكيّة من المذكّرات التي حصل مقابلها دوق سا**** على 14.7 مليون جنيه إسترلينيّ، خاصّة وأنّ كاتبها […]

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