عسكري – أمني.. الديمقراطي الكردستاني يقدّم مرشحاً جديداً لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في الإقليم، ريبر أحمد، مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وذلك عقب إقصاء زيباري من السباق الرئاسي.ونقلت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي عن قياديين في الحزب، أن الأخير “قدم أوراق ترشح ريبر أحمد للمنصب”.بدوره، قال القيادي في تحالف السيادة، مشعان الجبوري: إن “رئيس جمهورية العراق الجديد السيد …

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الديمقراطي الكردستاني يقدّم مرشحاً جديداً لمنصب رئاسة الجمهورية أولاً على النور نيوز.

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