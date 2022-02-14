أوليفر كان: أخشى عقاب بايرن بلا رحمة

2022/02/14 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طالب أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، لاعبي البافاري بتقديم رد فعل بعد الهزيمة 2-4 أمام بوخوم في الدوري الألماني، وذلك عبر المباراة أمام ريد بول سالزبورج.وقال كان في تصريحات للصحفيين، إنه يفترض أن “اللاعبين يدركون أن لعب شوطًا واحدًا كما حدث في مواجهة بوخوم، غير مقبول، لقد ظهرنا بشكل أقل بكثير […]

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