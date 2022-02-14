زيلينسكي: قرار دول غربية نقل سفاراتها من كييف “خطأ فادح”

2022/02/14 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الاثنين، أن قرار دول غربية من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا، “خطأ فادح”.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ “نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد لهم (..) أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان”.

كما أعلن الرئيس الاوكراني، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “سيضمن أمننا”، وهو مطلب متكرر من السلطات الأوكرانية خوفاً من غزو روسي محتمل.واضاف “نحن نتفهم أن العضوية في حلف شمال الاطلسي ستضمن أمننا وسيادتنا الإقليمية”.

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