2022/02/14 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، على مفاوضات تجديد عقده مع الفريق اللندني.

وينتهي عقد أنطونيو روديجر مع البلوز في الصيف المقبل، لكن اللاعب الألماني يرفض حتى الآن كل عروض التجديد.

وقال روديجر في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع التواصل تويتر “التجديد مع تشيلسي؟ لدى شعور رائع هنا، لقد قلت هذا الأمر دائمًا، أعتقد أن الطريقة التي ألعب بها، تثبت أنني سعيد”.

وأضاف المدافع الألماني “لكن هناك أيضًا أشخاص آخرون، يتعين عليهم اتخاذ قرارات في هذا الأمر”.

ويلمح المدافع الألماني إلى ضرورة موافقة مسئولي تشيلسي، على طلباته بشأن الراتب السنوي في العقد الجديد.

وتزعم العديد من التقارير، أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان بشدة للحصول على خدمات أنطونيو روديجر في الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روديجر يعلق على مفاوضات تجديد عقدة مع تشلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روديجر يعلق على مفاوضات تجديد عقدة مع تشلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).