ريال مدريد يحدد خليفة مودريتش

2022/02/14 | 18:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يبدو ان ريال مدريد على وشك تحديد خليفة لوكا مودريتش.

وبحسب الصحفي أندريس أونروبيا، المتخصص في كرة القدم الفرنسية والدوري الفرنسي، فإن ريال مدريد يراقب ماكسينس كاكيري نجم وسط نادي ليون.

ويمتاز اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا بأداء رائع في خط الوسط، ويلعب بأسلوب يشبه أسلوب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

ويُظهر كاكيري لمحات من الإبداع مع ليون، لدرجة أنه قد يصبح البديل المثالي للنجم الكرواتي الكبير.

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