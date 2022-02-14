اكتشاف نوع غريب من النجوم

2022/02/14 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء الفلك نوعا جديدا من “النجوم الغريبة” مغطاة برماد حرق الهيليوم، والتي يقولون إنها تشكلت على الأرجح بسبب حدث اندماج نجمي نادر.وصادف فريق الخبراء الألماني ،خلال البحث عن “النجوم الساخنة” باستخدام التلسكوب ذي العدسات الكبيرة في ولاية أريزونا، نجمين لهما نفس الخصائص غير العادية.وتسمى هذه النجوم PG1654 + 322 وPG1528 […]

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