سواح عرب واجانب يشاركون بمهرجان الثلج في جبال كردستان (صور)

2022/02/14 | 18:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نريد من خلال هذا المهرجان والنشاطات أن نبين أهلية المنطقة للسياحة الشتوية، ونجذب إليها السياح.

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