هيئة الحج تعلن عدد المعتمرين المتوافدين الى الديار المقدسة

2022/02/14 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عدد المعتمرين المتوافدين الى الديار المقدسة وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “112576 معتمراً عراقيا توافدوا الى الديار المقدسة“.واضاف البيان ان “المعتمرين تم تفويجهم جواً وبرا عبر الشركات المعتمدة وبطائرات الخطوط الجوية العراقية والنواقل المحلية وكذلك بالحافلات عبر منفذ طريبيل الحدودي“.

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