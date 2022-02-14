الانبار.. سكك الحديد مهددة بالإلغاء بسبب “الدمار الكامل”

2022/02/14 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..شكا مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز الطرموز، الاثنين، من دمار منظومة سكك الحديد في مدن المحافظة بشكل كامل، دون اتخاذ اي اجراءات من وزارة النقل.وقال الطرموز لوكالة /المعلومة /، إن “منظومة سكك الحديد في الانبار تعاني من نسبة دمار كبيرة ولم يتم اعادتها الى العمل منذ اكثر من 18 عاما باستثناء […]

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