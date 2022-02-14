وزير داخلية كردستان على خط الترشح لرئاسة العراق

2022/02/14 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، أن وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد دخل سباق الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلى جانب مرشحين آخرين هما فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، وفؤاد حسين وزير الخارجية العراقي الحالي.

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