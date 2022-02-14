أوامر عليا مشددة لتعقب هؤلاء.. عملية أبي صيدا تفتح الباب لمناطق أخرى بديالى

2022/02/14 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافادت مصادر امنية مطلعة، اليوم الاثنين، بصدور اوامر عليا بمضاعفة اجراءات تعقب مطلوبي الجريمة المنظمة في محافظة ديالى.وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان" اوامر مشددة صدرت من بغداد الى الاجهزة الامنية في ديالى تقضي بملاحقة مطلوبي الجريمة المنظمة بمختلف عناوينها وخاصة المخدرات والتزوير والسرقة وغيرها، ومضاعفة اجراءات تعقبهم واعتقالهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".واضافت، ان "عملية ابي صيدا الامنية الاخيرة كانت ضمن اطار مكافحة الجريمة المنظمة والتي نتج عنها اعتقال المطلوبين الخطيرين".

وعبر عن "خطورة هذه العصابات التي تسببت باستشهاد اثنين من ضباط الشرطة في الاشهر الماضية بسبب تعقبهم مطلوبي الجريمة المنظمة ".واشارت الى ان" 9 من المطلوبين بهذه الجرائم سقطوا في قبضة العدالة في الساعات ال72 الماضية".

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