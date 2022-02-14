الجنسية يفوز على الجنوب برباعية ويحتل المركز الرابع بالدوري الممتاز لكرة الصالات

2022/02/14 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق نادي الجنسية لكرة الصالات فوزاً كبيراً ومستحقا على مضيفه فريق الجنوب بأربعة اهداف لهدفين في المواجهة التي اقيمت لحساب مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات في قاعة نادي نفط البصرة،

وتعاقب على تسجيل الاهداف الاربعة اللاعبين زيد علي ( هدفين) وصهيب وليد وبلال نهاد

ويتواجد الجنسية في المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز لكرة الصالات بعد ان جمع 24 نقطة من 14 مباراة خاضها حقق فيها الفوز بسبعة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر اربعة لقاءات سجل 33 هدفا وعليه 22 هدف.

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