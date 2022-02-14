الإطاحة بأكبر تجار المخدرات في النجف

2022/02/14 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت استخبارات وأمن محافظة لنجف، القبض على أحد اكبر تجار المخدرات في المحافظة.

وقال بيان للاستخبارات تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تفيد بوجود أحد أكبر تجار المواد المخدرة في قضاء الكوفة والمطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات)".

واضاف، ان "مفارز المديرية استطاعت بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وتقديمه الى العدالة لينال جزاءه العادل".

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