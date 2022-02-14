الزاملي يؤكد اهمية الالتزام بأخلاقيات وسلوك مهنة المحاماة والتحرك نحو مقاضاة الارهابيين وتجار المخدرات

2022/02/14 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي على أهمية ان تكون نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين جزءاً من منظومة الدولة في رسم الاستراتيجية التي يتبعها مجلس النواب في هذه الدورة الحالية، و المتعلقة بمحاكمة الارهابيين وتحقيق العدالة، ونصرة المظلومين وكشف الفساد .وشدد الزاملي خلال استقباله في لقاءين منفصلين ضياء السعدي نقيب المحامين، ومحمد نعمان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعددا من اعضاء الإتحاد، ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة وتغليب الجانب الانساني والأخلاقي على الجوانب المادية وتقديم كل العون لضحايا الارهاب، واستحصال حقوقهم الكاملة في المحاكم ، والدعوة الى تشكيل فرق متابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لمقاضاة الارهابيين القتلة، وتجار المخدرات والرق، وغسيل الاموال، وغيرهم من المتهمين بقضايا خطرة ، والترافع عنهم في إطار القانون ومصلحة الدولة .واكد الزاملي على اهمية تنشيط دور النقابات والاتحادات ذات الصلة في انضاج مقترحات ومشاريع القوانين بالتعاون مع كافة اللجان النيابية المزمع تسميتها بعد فترة قصيرة، وتفعيل حضورهم الدائم ، ودورهم في الفعاليات المجتمعية الحكومية ذات الشأن ، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن القضايا التي من شأنها تحقيق العدالة والامن المجتمعي واستعادة الحقوق./انتهى7

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