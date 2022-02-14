2022/02/14 | 18:58 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام كرمة بني سعيد: 17 محتجزاً من متظاهري القضاء والعمل على إطلاق سراحهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/14 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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