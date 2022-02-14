في عكد الجام العتيد ببغداد.. تهشم الزجاج وتكسرت المرايا (تقرير مصور)

2022/02/14 | 18:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ركائز شارع الرشيد ببغداد يبرز "عكد

الجام" الذي كانت تتراصف فيه المحال

المخصصة لبيع الزجاج والمرايا، وكان

يحتضن مجموعة من المعامل الاهلية التي

تحول الزجاج الى مرايا بايدي عراقية

خالصة، وهو مركز التس

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